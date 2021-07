Les conseils de Cyril Lignac pour une savoureuse recette avec le pomelo Corse

Pour cette dernière chronique, le chef Cyril Lignac nous emmène en Corse pour découvrir le pomelo corse. C'est un des fruits de la plaine orientale, c'est le pomelo corse. Il a cette chair très rouge, sucrée et délicate. Alors le pamplemousse, il se trouve qu'il a toujours de l'amertume. Mais le pamplemousse en corse, c'est pour moi, un des meilleurs agrumes que l'on fait en France, parce qu'il est pus sucré. Il a une délicate amertume et vraiment douce, il n'y a pas besoin de le sucrer.

On peut l'utiliser autant dans nos cuisines, dans nos salades qu'en dessert. Moi, j'aime bien l'utiliser avec un petit fromage de chèvre. Je prends une salade, on peut y mettre plein de légumes d'aujourd'hui : des fèves, des petits pois, des courgettes,... On peut utiliser tous les produits corses, de l'huile d'olives et on met le fromage de chèvre. Soit on le met un petit peu au four, comme ça, il cuit un petit peu doucement. On y ajoute un petit peu de miel, de l'huile d'olive et du vinaigre de vin vieux. On mélange, on fait une petite vinaigrette.

Je prends ma salade que je mets au milieu. Je prends des petits croutons, des fruits. Je coupe le pamplemousse, j'ajoute des petits légumes. Je prends même les écorces de ce superbe pamplemousse que je confie délicatement. C'est-à-dire que je les mets dans l'eau bouillante, après je mets de l'eau, du sucre, un petit peu de jus de mon pamplemousse. Je peux le mixer, ça me fait une compotée. Je le dépose un tout petit peu sur le fromage de chèvre. Et là, c'est délicieux avec le pomelo.

Si on veut en faire une salade de fruits, alors on utilise tous les fruits de saison : les fraises, les pamplemousses, mis j'aime bien les framboises. Et on fait avec ça, une petite salade, les amandes fraîches et un petit sorbet, c'est délicieux.

On est en plein dans la saison des fruits d'été, un petit fromage de chèvre, une tartine de pain grillé un petit coup frotté à l'ail, et puis c'est bon.



