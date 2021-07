Les conseils de Cyril Lignac pour cuisiner la fleur de sureau

Ce jeudi 8 juillet, Cyril Lignac va nous expliquer ce que l'on peut faire avec des fleurs de sureau. Déjà, est-ce que vous connaissez cette fleur de sureau ? Alors c'est assez amusant, parce que c'est une fleur que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce qui est génial, c'est que cette petite fleur, on la met souvent avec les fruits d'été. C'est-à-dire les fraises, les framboises,... On dépose quelques fleurs de sureau.

C'est un pistil jaune avec des petites feuilles, des petits pétales blancs. Quand on le mange, ça croque et c'est hyper agréable. Ca a un goût très délicat, ça a un goût un peu de litchi, fruit exotique. C'est assez amusant, parce que c'est peu connu. Nous dans les restaurants, on s'en sert beaucoup.

Ca a une saisonnalité très courte. C'est là, maintenant. C'est délicieux parce que ça apporte une petite texture. Je ne suis pas un grand passionné des fleurs dans la cuisine parce que ça a souvent des arômes très forts. Mais là, c'est très délicat et on les dépose comme ça, juste dessus.

On peut aussi en mettre sur les gâteaux et on peut les cuisiner. Moi je l'utilise pour faire des vinaigres. Je prends la fleur de sureau. Dès qu'on la reçoit, il y en a dans la campagne, on la trouve assez facilement, il faut l'utiliser tout de suite parce que ça flétrit très vite.

La propriété de cette fleur, c'est qu'elle est vraiment craquante et légèrement parfumée. Et à la fois, très délicate. Là, je prend du vinaigre blanc, type balsamique blanc, je fais bouillir, je mets à l'intérieur la fleur de sureau. Je ferme le couvercle et là, je le garde pendant six mois. On va avoir la fleur qui va donner toute sa propriété et on va avoir un vinaigre fait maison.

Ensuite, je prends de l'huile d'olive, jus de citron, vinaigre, zeste de citron et je le mets sur des tomates. Carpaccio de tomates avec la petite vinaigrette de sureau. Par dessus, les fleurs de sureau. Les tomates, ça marche super bien avec les fraises. Donc je fais tomates, fraises, concombres, une petite burrata, je suis en plein dedans en ce moment, ma petite vinaigrette avec la fleur de sureau, les fleurs de sureau, un tour de moulin à poivre, de la fleur de sel et le tour est joué.

Souvent on nous ramène des fleurs, la fleur de capucine mais on a aussi d'autres fleurs comestibles. Et là, ce qui est génial, c'est que c'est vraiment une saison très courte et c'est vraiment délicieux. On peut la manger même comme ça. Ca craque un petit peu sous la dent, c'est très joli, on peut en mettre plein sur les gâteaux, c'est très fleuri et à la fois comestible. Souvent les fleurs, ce n'est pas comestible, on en met souvent dans les assiettes. Là, au moins, on peut vraiment le manger, se faire plaisir, un petit goût délicat et fin à souhait.



Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.