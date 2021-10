Les astuces de Cyril Lignac pour une chakchouka algérienne facile et fondante

Edith qui réside à Belfort aimerait connaître la recette de Cyril Lignac de sa chakchouka algérienne.

"Déjà, j'ai appris à la faire avec mes copines israéliennes", confie Cyril Lignac. Pour démarrer la recette, mettez les poivrons au four à 200 degrés "pour un petit peu les brûler", explique-t-il. Quand ils sont bien cuits, on les sort et on les met dans un sac de congélation pour que cela fasse de l'humidité et qu'on puisse enlever la peau puis les confire.

Épluchez les poivrons et taillez des bandes. Faites une petite sauce tomate et ajoutez-la dans les poivrons déjà cuits avec de l'ail. Faites cuire avec "beaucoup d'huile d'olive", souligne le chef et on laisse mijoter. Cela doit compoter. Vous pouvez ensuite déguster votre chakchouka de cette manière.

Cyril Lignac dévoile une autre astuce de préparation. Vous mettez les poivrons dans une petite poêle, cassez deux œufs que vous déposez au milieu de votre plat et faites mijoter doucement. Mangez le tout avec du pain. "L'avantage de la chakchouka, c'est qu'on peut la manger froide. Moi je l'aime tiède, soit sur des pâtes fraîches", conclut Cyril Lignac.