Recette : les astuces de Cyril Lignac pour un cheesecake moelleux et gourmand

Sixtine de Paris voudrait réaliser son premier cheesecake.

"Pour le cheesecake, il y a deux écoles. Soit on le cuit, c'est la recette que je vais vous donner, soit on le fait cru", démarre Cyril Lignac. Préparez une pâte sablée sucrée, émiettez-la et mélangez-la avec du beurre pour la rendre encore plus croustillante. On tapisse le fond du moule avec la pâte brisée et ajoutez du beurre fondu. Faites la cuire pour la rendre bien croustillante.

Dans un saladier, prenez 350g de fromage type Philadelphia avec 30g de crème liquide, 100g de sucre, deux œufs et un jaune. Mélangez et versez dans le moule. On cuit 45 minutes à 85 degrés. "Alors, on peut aussi rajouter un peu de zestes de citron, de la fleur d'oranger", ajoute le chef. Quand le cheesecake sort du four et qu'il est tiède on peut l'accompagner avec un suprême d'oranges et de pamplemousses.