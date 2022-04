Pâques : les recettes de Cyril Lignac pour des desserts originaux au chocolat

Ce 15 avril, Cyril Lignac explique comment cuisiner de délicieux gâteaux originaux pour le repas de Pâques.

"Le biscuit de Savoie, j'aime bien car c'est comme une génoise. On peut le couper et à l'intérieur on met une crème pâtissière avec de la chantilly allégée. On truffe avec des petits œufs de Pâques en chocolat", explique Cyril Lignac. Pour réaliser le biscuit de Savoie, on prend 4 œufs, on sépare le blanc des jaunes et on mélange les jaunes avec 125g de sucre, de la farine et un sachet de levure. On monte les blancs en neige, on mélange le tout et on enfourne pour faire notre biscuit.

"J'aime assez aussi le biscuit roulé avec à l'intérieur une mousse au chocolat et des copeaux de chocolat. Et on décore le dessus avec des petits œufs en chocolat", poursuit le chef. Pour le biscuit roulé, prenez deux jaunes d'œufs et trois œufs entiers, ajoutez-y 135 grammes de sucre et faites monter. On incorpore 85 grammes de farine et on obtient la première pâte.

À côté, il faut monter en neige six blancs d'œufs, auxquels on ajoute 85 grammes de sucre, en deux fois. On ajoute le tout à la première pâte. Mon astuce : acheter une plaque en silicone avec un rebord. On y étale bien la pâte avec la spatule et on met au four bien chaud, à 210 degrés, durant cinq minutes. Au moment de démouler, il faut le faire directement sur un torchon mouillé. L'eau et la chaleur vont permettre au biscuit de conserver son humidité.

"Et sinon on peut faire aussi un mille-feuille. On cuit la pâte feuilletée, on met avec de la poche à douille de la crème pâtissière vanillée et on ajoute des petits œufs achetés chez le chocolatier", décrit Cyril Lignac. "Ce qui est bien à Pâques c'est de s'amuser avec un gâteau maison, celui que l'on maîtrise le mieux et de mettre bien entendu du chocolat un peu partout", conclut le chef.

