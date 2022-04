Cyril Lignac dévoile sa recette facile de crème pâtissière à la vanille

Ce 13 avril, Cyril Lignac explique sa recette de crème pâtissière.

Il faut d'abord bien gratter la gousse de vanille. Dans un saladier, mélangez un jaune d'œuf, 30g de sucre, 10g de farine et 5g de maïzena. "Si vous ne voulez pas mettre de la farine, vous pouvez seulement ajouter de la maïzena dans la préparation. L'essentiel ensuite c'est de bien cuire la crème pâtissière pour ne pas voir ce goût farineux", précise Cyril Lignac.

Faites chauffer 150g de lait et faites infuser la pulpe de vanille. Versez le lait sur la préparation du jaune d'œuf, sucre, farine et maïzena. Remettez la préparation dans la casserole, mélangez au fouet. Hors du feu, mélangez de nouveau pour avoir une préparation homogène, puis remettez la casserole sur le feu pour finir la cuisson. "Ça évite les grumeaux, ça nous permet d'avoir une crème soyeuse et surtout maintenant il faut la cuire pour enlever le goût de la farine", ajoute Cyril Lignac.

Hors du feu, ajoutez 15g de beurre doux ou demi-sel puis laissez la crème posée dans un plat avec du papier film alimentaire pour qu'elle redescende en température.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez ici, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.