Noël 2022 : les recettes faciles et légères à la clémentine pour les repas de fête

"La clémentine, c'est l'enfant de la mandarine", démarre la cuisinière et journaliste Sonia Ezgullian dans Nous Voilà Bien ! "En fait, elle est née en Algérie, dans le potager du père Clément (qui officiait à Oran). C'est pour ça qu'elle a pris le nom de Clémentine. Et elle a traversé ensuite la Méditerranée pour aller jusqu'en Corse. C'est pour ça que nos clémentines, les meilleures qu'on ait, sont corses", ajoute-t-elle.

"Qu'on soit bien d'accord, je n'ai rien contre les Espagnols, rien contre les Italiens, mais la vraie petite clémentine telle qu'on la connaît, c'est vraiment celle de Corse", confie Sonia Ezgulian. Le prix au kilo est de 2,80 euros, "mais pour certaines clémentines, par exemple, qui viennent de Sicile, on peut aller jusqu'à 8 euros".

Comme recettes, vous pouvez réaliser des clémentines givrées. "On prend des clémentines dont on coupe le chapeau. Il y a une petite difficulté justement, on garde la peau. Alors moi, je conseille avec une cuillère d'essayer de sortir la clémentine, c'est-à-dire qu'on va glisser la cuillère entre la peau et la chair (...) Si jamais on sent qu'on a cassé la peau, ce n'est pas grave. On peut faire des petites clémentines givrées dans des tasses ou dans des petites coupelles", précise Sonia Ezgulian.

Mélangez ensuite le jus de la clémentine avec un peu de sucre et incorporez un blanc d'œuf simplement fouetté. "Avec un robot, on mixe, on va obtenir une sorte de granité très très fluide qu'on met au congélateur dans des petites coupelles ou dans l'écorce de clémentine. Et on les sort on va dire cinq ou six minutes avant de passer à table", ajoute-t-elle dans Nous Voilà Bien !

La recette des clémentines confites au sirop

Pour 3 pots, vous aurez besoin de 12 clémentines de Corse, 75 cl d’eau, 200 g de sucre et 3 graines de cardamome.

Brossez les fruits sous un filet d’eau fraîche, séchez-les sur un linge. Taillez les clémentines en rondelles de 2 à 3 mm d’épaisseur. Retirez les pépins. Dans une casserole, versez l’eau et le sucre. Mélangez et portez à ébullition. Incorporez les lamelles de clémentines dans le sirop. Laissez cuire 15 minutes environ, jusqu’à ce que la peau des agrumes soit translucide.

Répartissez les lamelles de clémentines dans les pots, bien à plat. Arrosez de sirop de sucre, ajoutez une graine de cardamome écrasée et fermez les pots. Retournez-les et conservez-les au frais et au sec, à l’abri de la lumière.

Pudding à la cocotte minute aux clémentines confites

Pour 4 personnes, vous aurez besoin de 200 g de restes de brioches, 20 cl de lait tiède, 60 g d’abricots secs, 20 g de pistaches nature, 50 g de raisins secs blancs 80 g de figues séchées. Il vous faudra aussi 120 g de poudre de noisette, 60 g de sucre cassonade, le zeste râpé et le jus d’un citron jaune bio, 3 œufs, 1 pincée de fleur de sel, 10 cl de bière brune, 20 g de beurre et 10 lamelles de clémentines confites de Corse.



Dans un saladier, faites tremper les restes de brioche coupés en gros cubes dans le lait. Coupez les fruits secs en dés et hachez grossièrement les pistaches.



Dans le robot mélangeur, fouettez le beurre ramolli avec le sucre cassonade. Ajoutez les œufs un à un, le jus et les zestes de citron, la fleur de sel, la bière, la poudre de noisette et enfin les morceaux de brioche égouttés. Mêlez bien tous les ingrédients.



Beurrez un cercle à pâtisserie haut (ici un moule à charnière pour pâté, 95 mm de haut, 140 mm de diamètre, avec charnières très pratique pour le démoulage), posez-le dans un plat et disposez la préparation sans trop la tasser. Couvrez le tout d'une feuille de papier d'aluminium. Posez le trépied dans la Cocotte Minute Seb. Versez 75 cl d’eau et déposez le plat avec le pudding. Fermez l’autocuiseur et, dès que la vapeur s’échappe, comptez 45 minutes de cuisson.



Retirez le pudding de la Cocotte Minute Seb, laissez tiédir et déposez les lamelles de clémentines ainsi que le sirop de cuisson. Servez le pudding avec une glace vanille ou une cuillère de crème fraiche crue.