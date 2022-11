La tartine de jaune d'œuf de Jason Gouzy

Temps de préparation : 15 min



Ingrédients pour 4 personnes :

4 œufs

4 tranches de pain de campagne

1 gousse d’ail

1 branche de thym

2 cèpes ou 2 gros champignons de Paris

10 cl de sauce soja

2 cl de vinaigre

10g de sucre

Déroulé de la recette :

La veille au soir, mettez vos œufs dans le congélateur. Ils doivent y rester 12h minimum. Le froid va faire coaguler et donc cuire le jaune d’œuf.



Le jour J, versez de l’eau froide dans un saladier, mettez-y vos œufs gelés (la coque sera craquelée en sortant du congélateur, c’est normal) pour les laisser revenir à température. Quand le blanc commence à s’échapper, cassez-les et récupérez les jaunes, posez-les délicatement dans un bol, versez la sauce soja, le vinaigre et le sucre pour les faire un peu mariner et les assaisonner en même temps.

Faites dorer vos tranches de pain de campagne au four en mode grill avec un peu d’huile d’olive, de thym et d’ail. Taillez finement vos champignons crus.

Tartinez vos jaunes d’œufs sur les tranches de pain, ajoutez les lamelles de champignons, du sel et quelques tours de moulin à poivre. C’est prêt !

