Les secrets de Cyril Lignac pour une pâte à tempura légère et croustillante

Mélody qui vit Cholet aimerait les conseils de Cyril Lignac "pour faire une pâte à tempura pour cuisiner des beignets de crevettes ou de légumes".



"La pâte à tempura, c'est un peu une pâte à beignets qui est beaucoup plus légère et dans laquelle on enrobe un peu tout, c'est très connu avec des crevettes, mais aussi des légumes et de la viande", souligne Cyril Lignac.

Pour la cuisiner il vous faut 100g de farine, 15g de levure que l'on détend avec 50g de maïzena. Ensuite on ajoute un œuf et 125g d'eau que l'on bat. On verse le liquide et on mélange le tout. Cyril Lignac recommande d'ajouter 75g de fromage blanc et laissez reposer.

Plongez les crevettes, ou les légumes ou la viande dans la pâte à tempura et faites-les cuire dans un bain d'huile de pépins de raisin. "Il faut que la température soit à 160 degrés, ainsi ça cuit et en même temps ça colore délicatement", ajoute le chef. Une fois que c'est prêt, disposez les beignets sur du papier absorbant et parsemez du paprika fumé et vous n'allez plus qu'à manger avec une sauce au yaourt ou une salade.