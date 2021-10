Pâtisserie : les secrets de Cyril Lignac pour des îles flottantes fermes et légères

Oriane de Strasbourg aimerait connaître le secret de Cyril Lignac pour réussir des "îles flottantes fermes et bien légères".

"Alors ça, c'est vraiment le dessert maison de grand-mère et un dessert finalement hyper réconfortant", raconte Cyril Lignac. On prend 4 blancs qu'on va monter en neige, "l'astuce c'est de toujours sortir les blancs avant du frigo, plus c'est tempéré, mieux ça va monter", révèle le chef. Vous les montez avec 80g de sucre. Cyril Lignac confie un autre de ses secrets, montez les blancs dès le départ avec 40g de sucre, puis ajoutez le reste à la fin de la préparation pour avoir quelque chose de très soyeux.



Dans une casserole, on va les pocher avec 75 cl de lait explique Cyril Lignac. Formez alors des petites quenelles avec une cuillère et on laisse cuire tout doucement à feu doux pendant une à deux minutes. Posez ensuite les œufs sur du papier.

Pour la crème anglaise, il vous faut 4 jaunes d'œufs, 80g de sucre, un peu de vanille et on blanchit avant de verser sur le lait qui a servi à cuire les blancs. Nappez à la cuillère et faites refroidir avant de déguster avec des amandes effilées.