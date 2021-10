Cyprien vit à Paris et nous écrit : "J'ai une envie de quatre-quarts mais je suis nul en cuisine. Quels sont les plats pour la cuisine et les ingrédients ?" Et il aimerait "un secret pour que cette recette soit inoubliable".

Pour cette recette de quatre-quarts, vous avez besoin de 165g de sucre, 165g de farine, 165g de beurre, 3 œufs entiers, une pincée de sel, du citron et de la vanille. Mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre, battez-les bien pour les faire blanchir, puis ajoutez la farine et le beurre fondu. On ajoute des zestes de citron et de la vanille. Laissez la pâte de côté.

Montez les blancs en neige avec une pincée de sel que vous incorporez au début de la préparation. Battez bien les blancs et mélange les deux pâtes délicatement à l'aide d'une maryse. Versez le tout dans un moule à cake beurré et fariné. Faites cuire à 180 degrés pendant 30 minutes "et j'ai envie de dire : le tour est joué pour un bon quatre-quarts", conclut Cyril Lignac.