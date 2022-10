Les secrets de Cyril Lignac pour réaliser de parfaits œufs brouillés aux champignons

Il existe bien des manières de cuisiner les œufs. Au plat, à la coque, poché, mollet, dur... Mais aussi brouillés. Pour le petit-déjeuner, mais également pour un brunch ou lors d’un repas, on peut les garnir ou servir avec du poisson, de la charcuterie, ou tout simplement avec des herbes.



Cyril Lignac vous explique comment les réaliser à la perfection. Sa recette préférée, c'est les œufs brouillés aux champignons, avec des cèpes, des girolles ou encore des champignons de Paris bruns.



La recette :

Dans la sauteuse, déposer une belle noix de beurre, ajouter les œufs, 3 par personne si c’est un plat, assaisonner de fleur de sel et de poivre du moulin. Commencer à fouetter à feu doux et laisser cuire doucement tout en fouettant, les œufs vont commencer à cuire et à former des petites boules comme l’omelette mais brouillés. Laisser cuire jusqu’à ce qu’ils commencent à être cuits mais pas ferme, ajouter les herbes, et finir la cuisson avec une cuillère à soupe de crème liquide qui va arrêter la cuisson.

Déposer dans des assiettes creuses avec les champignons poêlés et parsemer de parmesan râpé.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info