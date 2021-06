Les conseils de Cyril Lignac pour cuire les asperges blanches de deux manières

Laurent qui vit à Forbach aimerait savoir "comment bien cuire les asperges blanches" avant la fin de la saison et avec quelle recette les déguster.

Pour la première recette : on prépare une casserole d'eau salée que l'on fait bouillir. On épluche les asperges blanches, on les met bien ensemble ficelées dans la casserole. On les fait cuire et les pique avec une pointe d'un couteau pour vérifier la cuisson : elles doivent être bien croquantes. On les sort, on les glace tout de suite avec de l'eau froide. Préparez ensuite une vinaigrette avec de l'huile d'olive, du vinaigre de Xérès, des amandes fraîches et des cerises (sans noyaux). On dépose le tout sur les asperges.

Deuxième recette : on rôtit les asperges tout doucement à la poêle avec de l'huile d'olive. On les aura croquantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. On peut ajouter du bouillon pour les aider à braiser et on les sert avec un poisson cuit à la vapeur. On peut aussi mettre des copeaux de parmesan et de la fleur de sel.

