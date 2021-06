Les conseils de Cyril Lignac pour un Fish and chips savoureux

Cuisine : comment réaliser un Fish and chips tendre et savoureux ?

Arnaud vit à Nevers et a besoin des conseils de Cyril Lignac pour réaliser un bon "Fish and chips". Ce plat traditionnel anglais était consommé à même le papier journal jusque dans les années 80.

Pour le poisson, le chef a une petite préférence pour le cabillaud, en raison de sa chair tendre qui s'effeuille facilement, mais il est possible d'utiliser d'autres poissons. Le principe c'est de tremper le poisson dans une sorte de pâte puis dans la friteuse. Pour réaliser la pâte à beignets, il vous faut 100g de farine, 15g de levure chimique, 50g de Maïzena, 75g de fromage blanc, 1 oeuf et 12 cl d'eau. Cette recette vous donnera une pâte hype moelleuse avec moins de gras grâce au fromage blanc.

Il est toujours préférable de prendre des poissons assez fins, afin d'éviter les trop gros morceaux, conseille le chef. Pour accompagner votre Fish and chips, Cyril Lignac vous propose une sauce fraiche et crémeuse. Pour ce faire, mélangez 3 cuillères à soupe de fromage blanc, 2 cuillères de crème fraiche, une petite échalote ciselée, du jus de citron vert, de la ciboulette et un peu d'ail. C'est une alternative pour changer de la classique sauce tartare. Pour la friture, on privilégie l'huile de pépins de raisin, qui est beaucoup moins grasse et meilleure pour la santé.