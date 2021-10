Les astuces de Cyril Lignac pour une quiche au thon qui tient à la cuisson

Romane vit à Paris et demande à Cyril Lignac une recette de quiche au thon. Elle précise : "La mienne a une texture bizarre et la pâte est mal cuite".

"La quiche est un de mes plats préférés", confie Cyril Lignac. Pour que la quiche soit cuite correctement, si on achète de la pâte toute prête, on pique bien, on met à l'intérieur soit des lentilles ou des petits pois en fer et on précuit la pâte, révèle aussi le chef. Il faut qu'elle soit légèrement dorée, faites-la donc cuire 10-15 minutes.



On prend du thon à l'huile d'olive et on ajoute des feuilles de basilic. On prépare des petites lamelles de courgettes ou d'aubergines qu'on cuit avant à la poêle dans de l'huile d'olive. Pour la quiche, il faut 6 œufs entiers, 50cl de crème fraîche épaisse, 25 cl de lait, une petite épice comme le cumin. Ajoutez le thon, les légumes, du sel et du poivre, et versez le liquide sur la pâte en ajoutant du fromage râpé (comté ou beaufort). Cuisez à 180 degrés pendant 40-45 minutes et dégustez tiède avec une salade verte.