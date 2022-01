Agnès qui vit à Escalquens aimerait connaître des recettes végétariennes qui peuvent se concocter avec une plaque électrique et un micro-ondes. Ce sont des recettes pour sa fille qui vit à Prague.

Cyril Lignac démarre avec la recette de l'œuf cocotte. Dans une assiette, cassez l'œuf et mettez-le 45 secondes au micro-ondes à pleine puissance. "Ensuite cela nous fait un petit œuf cocotte que l'on met sur un risotto, pour avoir un repas complet", détaille le chef.

Pour le risotto, faites revenir le riz à risotto avec de l'échalote, de l'huile d'olive et un oignon, dans une casserole en arrosant de bouillon de légumes. Ensuite on cuit, on ajoute du parmesan pour lier le tout et au dernier moment et déposez l'œuf cocotte dessus.

En dessert, faites une compote de pommes. Coupez les pommes finement en petits dés. Mettez un peu de sucre, de l'eau, de la vanille. Faites cuire puis filmez la préparation que vous mettez au micro-ondes pendant 8 minutes. " L'eau va s'évaporer au micro-ondes", explique Cyril Lignac.

Le chef termine en révélant sa recette de tarte croustillante avec une poêlée de champignons. Achetez un fond un de pâte chez le boulanger. Faites une poêlée de champignons avec un peu de crème et un cœur de burrata. Déposez le tout sur la pâte et régalez-vous.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.