Cyril Lignac dévoile sa recette de quatre-quarts avec de la peau de lait

Que faire de la couche épaisse du lait, c'est-à-dire la peau de lait ? "Soit les enfants adorent, soit ils n'aiment pas", explique Cyril Lignac. Vous pouvez réaliser un quatre-quarts avec cette matière grasse qui va remplacer le beurre.

Pour cette recette, mélangez 3 œufs avec 120g de sucre et faites blanchir. Prenez aussi la peau de 2L de lait et ajoutez 150g de farine, 100g de levure chimique. Mélangez le tout.

Mettez dans un plat puis enfournez 45 minutes à 160 degrés et cela va nous faire comme un quatre quart. "C'est vraiment comme chez moi dans la campagne en Aveyron, on a la crème et le lait. C'est vraiment une matière grasse qui peut remplacer le lait, cette peau de lait", conclut le chef.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.