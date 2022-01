Les astuces de Cyril Lignac pour une ficelle fondante au chèvre en apéritif

Comment cuisiner des baguettes apéros ? "C'est assez à la mode. Quand on veut faire des apéros dinatoires, on veut des plats avec un peu de consistance", explique Cyril Lignac.

Chez votre boulanger, achetez des baguettes fines, "mais pas la baguette très fine du petit déjeuner, mais plutôt une ficelle", précise le chef. Coupez d'abord du persil, de l'ail et des fines herbes.

Achetez un fromage de chèvre frais, auquel vous ajoutez des zestes de citron. Mélangez avec de l'huile d'olive, un petit peu de piment d'Espelette et 30g de beurre pommade. "On a un beurre de fromage de chèvre, parce qu'on va le mettre au four", précise le chef. Tartinez ce mélange de fromage de chèvre, herbes et citron sur votre ficelle coupée en deux. Refermez la baguette et mettez-la au four sur du papier sulfurisé. "Vous pouvez le manger comme un sandwich chaud", conclut le chef.

