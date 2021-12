Joséphine Baker : comment la star a aidé la France pendant la Seconde Guerre mondiale

Ce 30 novembre, Joséphine Baker est la première femme noire et la sixième femme de l'Histoire à faire entrer au Panthéon, après Sophie Berthelot, Marie Curie, Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-Anthonioz et Simone Veil.

Cette panthéonisation est un moment de mémoire et de gratitude d'un pays envers une femme qui a tant fait pour lui. Dans le passé, la France a rendu hommage à Joséphine Baker lors de ses obsèques le 15 avril 1975 en l'église de la Madeleine à Paris. "Tout le monde veut accompagner la Perle Noire dans son dernier voyage. Et ça prouve combien cette femme était aimée par tout Paris et par tous les Français", démarre Virginie Girod, docteure en Histoire, spécialiste des femmes et de la sexualité, auteure des ambitieuses- 40 femmes qui ont marqué l'Histoire par leur volonté d'exister, au micro de Jour J.



"Et aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu la Panthéonisation, Joséphine Baker ne serait pas si connue que ça. Elle commence à sombrer dans l'oubli et cet évènement permet de se rappeler qu'elle a fait beaucoup pour l'art, pour la France et pour l'humanisme", ajoute Virginie Girod.

Joséphine Baker avait une âme et un cœur de résistante

"J'ai chanté de temps à autre, mais j'ai surtout été une résistante", se définissait Joséphine Baker. "Elle avait vraiment à cœur de défendre la France, car c'est le pays de son cœur, c'est le pays qu'elle a choisie pour vivre. Elle se sentait fondamentalement française. Et lorsque les théâtres, dont celui dans lequel elle travaille, ferme peu après la Seconde Guerre mondiale, elle s'engage dans la Résistance", poursuit Virginie Girod.

"Quand le capitaine Abtey la voit arriver, il se dit : 'Ah mince, encore une Mata Hari, je vais encore avoir des problèmes'. Certes c'est une diva, mais contrairement à Mata Hari c'est une patriote. Elle se passionne très vite pour le Général de Gaulle, elle sera d'ailleurs un soutien indéfectible jusque dans les évènements de mai 68", décrit encore l'auteure.

Elle recueillait des informations des états-majors

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Joséphine Baker va "profiter de son statut de star" pour continuer à voyager, "se rendre dans les états-majors" et "poser des questions qui ont l'air d'une naïveté absolument terribles pour avoir des informations qu'elle va noter à l'encre sympathique sur les partitions de musique", révèle Virginie Girod. Elle prenait ainsi les renseignements en jouant "sa Joséphine Baker un peu écervelée" et en réalité "elle récurait des informations" qu'elle notait à l'encre invisible, ajoute Flavie Flament.

Joséphine Baker est "loin d'être bête" et surtout "elle a à cœur de devenir l'un des personnages qui sauve la France". Quand elle est opérée à Casablanca, "Abtey est stupéfait de voir à quel point elle est courageuse et même malade, elle continue d'inviter plein de gens dans sa chambre pour pouvoir continuer à gérer la Résistance", décrit l'auteure. Joséphine Baker "était une sorte de 007 en robe à paillettes, qui prenait de très grands risques pour cette patrie d'adoption", conclut Flavie Flament.

