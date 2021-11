Pâtisserie : les secrets de Cyril Lignac pour une panna cotta originale sans gélatine

Gabriella qui vit à Paris demande une recette "de pana cotta si possible pas à la vanille".

"Souvent, on n'aime pas la pana cotta, car elle est très gélatineuse. On l'a transformée juste avec de la crème chauffée avec de la gélatine dans un verre. Or une bonne panacotta c'est cuit au four délicatement, un peu comme une crème brûlée", démarre Cyril Lignac.

Il vous faut 30cl de crème liquide et 10cl de lait de coco pour cette recette que vous mélangez. On mélange 4 blancs d'œufs avec 40g de sucre, on verse la crème dessus. On met dans les petits ramequins, donc "on a une crème vraiment liquide". Attention, ne mettez pas de gélatine ! Faites chauffer le four et mettez un bain-marie à l'intérieur. Plongez les ramequins dans le bain-marie et faites cuire 30 minutes à 120 degrés.

Ensuite, éteignez le four et laissez refroidir pendant 5 minutes avant de mettre vos ramequins au frigo pendant 2 heures. Sur le dessus de vos pana cottas, mettez des fruits de la passion, des pistaches torréfiées et du miel.



