Les secrets de Cyril Lignac pour une blanquette de veau goûteuse et tendre

Sébastien vit à Lons le Saugnier et aimerait connaître "les secrets d'une blanquette de veau goûteuse et dont la viande n'est pas sèche".

"Pour commencer, il faut bien choisir la viande et donc il faut prendre des viandes à cuisson longue. On se fait conseiller par le boucher, mais sinon on peut prendre du collier, de l'épaule, du tendron, de la poitrine, du flanchet", explique d'abord Cyril Lignac.

On prend la viande et on la fait bouillir, on la met dans de l'eau et on l'a fait blanchir. "On va voir toutes les impuretés qui remontent à la surface", précise le chef. On écume les impuretés et on enlève la viande de la casserole. Pour préparer ensuite le bouillon, mettez des poireaux, des oignons, des carottes, du thym, un bouquet garni là on remet la viande dedans. Ensuite, on cuit tout doucement à peu près, pendant 30 min- 1h, ça dépend, "plus c'est long, meilleur ça va être", précise Cyril Lignac.

Récupérez ensuite le bouillon et faites un petit roux avec de la farine et du beurre. Délayez avec le bouillon de légumes. Ensuite mettez de la crème, un jaune d'œuf et mélangez la sauce avec la viande. Ajoutez des champignons que vous avez fait cuire et secret du chef Lignac : ajoutez à la sauce du vin jaune "pour une blanquette un peu plus gourmande".

