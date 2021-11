Les astuces de Cyril Lignac pour bien cuisiner le kaki

Benjamin qui vit dans le Gard adore le kaki mais ne sait pas trop comme le cuisiner et demande ainsi des conseils à Cyril Lignac.

"Le kaki est originaire de l'Est de la Chine. Il a une forme de tomate, la peau orange et une saveur un peu abricot, un peu amande", explique Cyril Lignac. "Du coup je l'ai cuisiné avec la mangue, parce que les saveurs abricot-mangue cela marche bien", poursuit le chef.

Dans une casserole, on met 10 grammes de sucre de cassonnade pour faire un petit caramel qu'on déglace avec du vinaigre de cidre. Laissez réduire. Après, deux options, soit on met des oignons pour faire un vrai chutney, soit on fait sans oignon et on ajoute 150g de mangue et de kaki en cube avec un clou de girofle et 5g de gingembre. Laissez cuire 1h à 1h30 à feu doux pour que cela réduise.

L'astuce du chef : le servir avec "un bon magret de canard du sud-ouest". Et comme c'est la saison, vous pouvez cuisiner du potimarron en purée ou au four avec une noisette de beurre demi-sel.

