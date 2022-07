Les conseils de Cyril Lignac pour réussir un saumon gravlax

Le saumon gravlax est un plat très à la mode en ce moment. Voici les conseils de Cyril Lignac pour en réaliser un très savoureux :

Pour réussir cette recette, suivez ces indications :

- Prendre le cœur du saumon (le morceau le plus épais).

- Réaliser un mélange avec trois quarts de sel de Guérande et un quart de sucre semoule, de l'aneth et de la coriandre.

- Enrober le morceau de saumon dans le mélange.

- Entourer le saumon de papier film.

- Cuire au four pendant 20 à 40 minutes.

- Rincer avec de l'eau pure.

- Mettre le poisson dans un linge propre.

- Tailler de fines tranches.

Les conseils du chef : Réaliser une vinaigrette avec de l'huile d'olive et du fruit de la passion pour accentuer ce côté sucré-salé.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez ici, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.

