Les conseils de Cyril Lignac pour déguster une savoureuse tomate mozzarella

L'été et le soleil arrivant, quoi de mieux pour ses papilles qu'une généreuse et fraîche tomate mozzarella. Tout le monde sait réaliser cette salade. L'essentiel se trouve dans l'achat de produits de qualité. Il faut donc acheter de belles tomates et Cyril Lignac conseille de faire un panel de tomates en utilisant notamment des cœurs de bœufs, la tomate Ananas, la green zebra et enfin les petites tomates cerises. La découpe ainsi que l'épaisseur sont assez libres, ce qui est très important, c'est finalement de garder les tomates dehors, à l'extérieur du frigo. Elles doivent absolument rester à température ambiante afin de bien donner du parfum.

Pour la mozzarella, le mieux est forcément de prendre de la bufala, avec du lait de bufflonne. Elles doivent être bien moelleuses et bien fraîches. Ce contraste de température avec la tomate est très agréable. Il est aussi conseillé d'accompagner cet ensemble d'un petit pistou composé de basilic, d'ail, de poudre d'amande et de quelques pignons de pain.

Mais hormis cette traditionnelle tomate mozzarella, Cyril Lignac propose aussi de réaliser une recette des plus originales. Inventé au sein de son restaurant Le Bar des Prés, qui réalise des plats japonais, cette recette consiste à déposer sur un plat les mêmes tomates, les enduire d'un peu de sauce miso, de mirin, de vinaigre de riz et de les faire caraméliser au grill. Il y a une vraie osmose entre les saveurs japonaises dues à la sauce et les tomates. En ajoutant quelques bouts de mozza, on peut créer une cuisine particulièrement voyageuse.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez ici, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.

