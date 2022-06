Les conseils de Cyril Lignac pour un surprenant dessert à la patate douce

Le dessert à base de patate douce est super parce que, souvent, on utilise la farine pour faire des gâteaux, mais on peut aussi utiliser des légumes. L'avantage de la patate douce, c'est qu'elle a un côté sucré qui est parfait pour la travailler en dessert.

Pour réussir cette recette, suivez ces indications :

- Déposer deux patates douces dans du papier sulfurisé et les cuire 1 h à 190 °C.

- Récupérer l'intérieur à l'aide d'une cuillère à soupe et le placer dans un saladier.

- Ajouter 2 cuillères à soupe de rhum.

- Mélanger le tout avec une spatule pour faire une purée bien lisse.

- Ajouter 150g de beurre et 50g de farine.

- Dans un autre saladier, mélanger 4 œufs, 170g de sucre cassonade et une cuillère à café de vanille.

- Mélanger les deux préparations.

- Verser dans un moule à gâteau préalablement beurré.

- Cuire au four 55 minutes à 190 °C en surveillant la cuisson.

- Quand le gâteau commence à sortir du moule, badigeonner de jaune d'œuf et attendre la fin de la cuisson.

- Une fois cuit, ajouter des zestes de citron.

Les conseils du chef : Pour un côté plus épicé, remplacer la vanille par un mélange de 5 épices ou de la cannelle. Déguster avec une sauce chocolat ou une salade de fraise fraiche.

