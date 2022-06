Les conseils de Cyril Lignac pour composer un poke bowl gourmand et équilibré

Le Poke Bowl est composé de poisson cru et de riz

Les conseils de Cyril Lignac pour réussir un poke bowl complet et équilibré

Les conseils de Cyril Lignac pour réussir un poke bowl complet et équilibré

C'est un plat complet qui est très à la mode en ce moment : le poke bowl. Ça peut être une entrée ou un plat principal, au choix. Cyril Lignac explique qu'on peut y ajouter du riz, des légumes, du poisson, de la viande, ou encore du tofu. Le mélange est souvent sucré salé donc vous pouvez aussi ajouter des dés de mangue.

Pour réussir cette recette, suivez ces indications :

- Mettre le riz à cuire avec de l'eau dans un cuiseur à riz.

- Faire cuire les légumes à côté, dans de l'eau bouillante salée, au choix : cela peut être des haricots verts, des courgettes, des petits pois selon la saison.

- Refroidir les légumes dans de l'eau glacée pour garder la vitamine et la chlorophylle.

- Dans une assiette, mettre le riz tiède par-dessus des légumes, ajouter un peu de tofu.

- Faire une rangée de riz, une autre de légumes cuisinés, puis de viande ou de poisson et de mangue.

- Ajouter une vinaigrette au dernier moment (sauce soja, vinaigrette à balsamique, avec ou sans agrumes) et déposer un peu de sésame par-dessus.

Dans sa vinaigrette, Cyril Lignac ajoute du curry. Pour réaliser une sauce à sa façon, il vous faut :

- 4cl d'huile d'olive

- 4cl de vinaigre de balsamique blanc pour avoir de la fraîcheur

- un petit peu de curry

- de la coriandre fraiche hachée

Les conseils du chef : Cyril Lignac utilise du riz japonais "pour avoir le goût du riz très moelleux". Si vous ajoutez du poulet dans votre recette, le chef vous conseille de le déglacer avec de la sauce soja pour le caraméliser : en clair, de le faire cuire avec de la sauce soja par-dessus.

Une fois la préparation terminée, vous pouvez déguster un bon repas complet et équilibré.



Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez ici, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info