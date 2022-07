La recette d'escargots, tomates et crème de persil du chef Jean-Michel Lorain

Découvrez cette recette imaginée par le chef Jean-Michel Lorain.

Ingrédients pour 4 personnes :

100g d’escargots

1 botte de persil frisé

25cl de crème liquide

4 tomates rondes

1 échalote

Huile aromatisée à l’ail (facultatif)

Déroulé de la recette

Équeutez le persil frisé et plongez-le 3 minutes dans une eau bouillante salée. Refroidissez-le dans une eau glacée et égouttez-le bien. Faites chauffer la crème dans une casserole à feu moyen vif, ajoutez le persil, du sel, du poivre et mixez le tout.

Pour la fondue de tomate, faites une petite incision à l’arrière des tomates. Plongez-les 30 secondes dans l’eau bouillante, puis dans un saladier rempli d’eau froide. Retirez la peau des tomates. Coupez-les en 4, puis retirez le cœur avec les pépins. Vous obtiendrez des pétales de tomates, coupez-les en dés. Ciselez une échalote, et faites-la revenir dans une casserole avec un peu de beurre et d’huile. Ajoutez les dés de tomates, laissez cuire doucement 5 minutes. Assaisonnez puis réservez.

Faites ensuite revenir les escargots dans une poêle avec du beurre et de l’huile d’ail (ou une gousse d’ail hachée), et un peu d’échalote ciselée.

Pour le dressage, étalez de la crème de persil en formant un puits, mettez la fondue de tomate au centre puis les escargots. C’est prêt !

Le chef Jean-Michel Lorain Crédit : Pierre Herbulot

