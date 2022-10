Comment payer ses lunettes moins cher ?

On dépense en moyenne 425 euros pour nos lunettes. C'est un gros budget et on reste à charge. Après remboursements de la Sécurité sociale et de la mutuelle, on sort de notre poche en moyenne 172 euros, explique Armelle Lévy, journaliste conso à RTL au micro de Nous Voilà Bien !

Il existe quand même une offre zéro reste à charge qui a été mise en place par l'État en 2020 : l'offre 100% Santé, "pour que tout le monde puisse s'équiper", ajoute Armelle Lévy. Si vous êtes ric rac au niveau du budget ou si votre mutuelle rembourse très peu les frais d'optique, ce n'est plus un frein pour acheter des lunettes.

Vous pouvez avoir des lunettes qui vont bien et une vision nette pour vous et vos enfants intégralement remboursés. "Tout le monde y a droit, quels que que soient vos revenus. Donc vous ne devez plus avoir peur de changer de lunettes au motif que ça vous coûte trop cher. Il suffit d'avoir une mutuelle et la sécurité sociale", illustre Armelle Lévy.

Comment marche l'offre 100% Santé ?

Vous allez avec votre ordonnance chez n'importe quel opticien, vous demandez l'offre 100% Santé. Il doit vous proposer, c'est une obligation légale, de choisir une monture entre en tout homme, femmes, enfants, plus de 55 modèles. Et il doit vous proposer également une offre de verres correcteurs avec traitement anti-reflet et un aminci du verre en fonction de vos besoins. C'est donc totalement remboursé. "Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir juste les verres ou juste la monture dans l'offre 100% Santé aussi", précise-t-elle.

"Depuis que le 100% Santé a été mis en place, le premier prix que vous pouvez trouver dans un magasin d'optique pour une monture, c'est au maximum 30 euros (...) Après 30 euros, même si elles sont jolies ces lunettes, elles ne sont pas forcément faites en France. Si vous préférez des lunettes de marque ou made in France, vous sortez de l'offre 100% Santé et là les montures coûtent plus chères , entre 150 et 200 euros", ajoute-t-elle.

"Mais attention, le plafond de remboursement de la Sécurité sociale a été revu à la baisse. Pour les montures au-delà de 100 euros, vous devez mettre la main au porte-monnaie ou voir avec votre mutuelle", met en avant la journaliste conso de RTL.

Quels sont les opticiens les moins chers du marché ?

Les opticiens les moins chers du marché sont tous ceux qui mettent en avant l'offre 100% Santé et qui proposent 300 montures à moins de 30 euros. Le magazine 60 millions de consommateurs, dans son hors-série Une vue au top, en a repéré plusieurs. "Vous avez par exemple, Droit de regard, Lunettes pour tous, Jimmy Fairly, Paulette qui proposent des lunettes solides à la mode qui au total vont coûter entre 50 et 70 euros avec des traitements inclus d'office pour vos verres, ce n'est pas une option", révèle Armelle Lévy.

"Alors comme tous les opticiens doivent proposer l'offre 100 % santé, vous pouvez aussi trouver des lunettes sympas et pas chères chez tous les opticiens. Quant aux offres, 'une paire achetée, une paire gratuite', ça vaut le coup, mais ça veut dire qu'on fait quand même payer un peu plus cher la première, c'est du marketing", conclut-elle.

