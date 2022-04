Cuisine : voici comment remplacer l’huile de tournesol dans vos fritures et desserts

En conséquence directe de la guerre en Ukraine, les difficultés d'approvisionnement en huile de tournesol ont fait exploser les prix. L'huile de tournesol se fait donc de plus en plus rare et de plus en plus chère car le territoire ukrainien est le premier producteur mondial d’huile de tournesol. Celle qu'on appelle "l'or jaune" disparait petit à petit des rayons de nos supermarchés.

L'huile de tournesol est utilisée en cuisine pour réaliser des pâtisseries variées ou simplement pour préparer les repas du quotidien. Mais ce produit peut facilement être remplacé.

Pour les fritures, qui sont l'usage le plus fréquent de l'huile de tournesol, l’huile de coco, l’huile d’arachide, l’huile d’avocat ou encore la graisse animale (de canard ou le saindoux par exemple) peuvent être d'excellentes alternatives comme le rappellent nos confrères de Femme Actuelle. Attention, l'huile de coco laisse un léger goût de noix de coco sur les aliments.

Peut-on remplacer l'huile de tournesol par de l'huile d'olive ?

Toutes les huiles ne sont pas les bienvenues pour remplacer l'huile de tournesol. Par exemple, il ne faut pas utiliser de l'huile d'olive pour les fritures. À l'inverse, les assaisonnements peuvent tout à fait être réalisés à base d'huile d'olive, mais aussi de colza, de noix, de sésame, de soja et de pépins de raisin.

Vous pouvez utiliser ces dernières pour vos recettes de vinaigrettes, mayonnaises ou encore pour des préparations froides. Attention, l’huile de noix s’utilise quant à elle uniquement à froid pour relever le goût des salades, légumes, poissons et soupes variées note Marmiton.

Pour les préparations sucrées et gâteaux, l'huile de tournesol peut être remplacée par du beurre ou de l’huile de pépins de raisin ou de colza. Le beurre doit cependant être utilisé pour des cuissons courtes ou à température peu élevée.