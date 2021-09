Pourquoi le ketchup pourrait être remboursé par la Sécurité sociale ?

Le ketchup, on croit le connaître mais on le connaît mal. Par exemple, vous pensez qu’il vient des États-Unis ? Pas du tout, il est né en Chine où on le consommait déjà au Moyen Âge.

Sauf qu’à l’origine, c’est une sauce façon nuoc-mam, à base de poisson fermenté dans de la saumure et des épices, mais sans tomate. Son nom, c’est “ketsiap” qui en chinois veut dire “poisson fermenté”. Il devient "ketchup" dans la bouche des explorateurs britanniques qui le ramènent en Europe à la fin du 17ème siècle.

Mais c’est en 1812 que sa version actuelle apparaît en pharmacie grâce à un Mormon américain, John Cooke Bennett, persuadé que la tomate est un remède miracle contre de nombreux maux, diarrhées, indigestions. Il décide donc de mélanger cette sauce chinoise qui commence à devenir populaire aux États-Unis avec de la tomate. Il concentre tout ça sous forme de pilules qu’il vend comme médicament.

À la base, ce n’est pas une si mauvaise idée vu que la tomate est aujourd’hui considérée comme excellente pour renforcer notre système immunitaire et minimiser les risques de problèmes cardiaques voire l’apparition de certains cancers. Le souci va arriver quand Henry Heinz, le créateur de la célèbre marque ketchup, va entrer dans la partie.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.