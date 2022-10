Prêt immobilier : comment mettre toutes les chances de son côté pour l'obtenir ?

Devenir propriétaire de sa résidence principale reste l'objectif de beaucoup de Français. Pourtant, en ce moment, 45% des demandes de prêts sont refusées par les banques alors que les taux d'intérêt restent attractifs.

"Les taux d'intérêt, même s'ils ont monté, restent assez bas par rapport à cette inflation. Donc, de manière purement économique, vous empruntez à 2% et quelque et vous avez une inflation qui est à plus de 5%. En gros, c'est-à-dire que vous allez rembourser (votre crédit, ndlr) plus vite que prévu", expose Maëlle Bernier, directrice de la communication du site Meilleur Taux.

"Un des moyens pour lutter contre l'inflation, c'est de relever les taux d'intérêt. C'est pour ça qu'ils sont fortement en hausse. Il y a un an, on se serait parlé, on aurait parlé de taux à 1%. Aujourd'hui, on est plutôt à 2% et la tendance se confirme, ça va continuer à monter", ajoute-t-elle.

Pourquoi les banques ont des critères aussi stricts pour accorder un prêt ?

"Alors malheureusement, les banques ne sont absolument pas responsables de cette situation. Elles sont bloquées par ce qu'on appelle le taux d'usure, c'est le taux max tout compris. C'est-à-dire qu'on prend le taux du crédit, les assurances, les garanties et on ne peut pas légalement le dépasser. Aujourd'hui, il est fixé, il a été révisé à 3,05% max", met en avant Maëlle Bernier.

"Et ça veut dire qu'en fait, si vous avez un taux de crédit à 2,5%, il faut faire rentrer tout le reste entre 2,5% et 3,05% et c'est un peu court. Et en fait, quand vous avez plus de 45 ans et que vous payez votre assurance un peu plus chère que les autres, ça ne rentre pas, c'est aussi bête que ça", illustre-t-elle.

Il est important "d'être hyper clean" sur ses comptes

Il est important d'éviter de se surendetter, trois mois avant de demander un prêt ou d'être à découvert. "Le banquier sait toute votre vie, il va vous demander des relevés bancaires, donc il va voir, pour caricaturer, si vous avez claqué 2.000 euros à Deauville avant de le voir. Donc, il faut vraiment être hyper clean sur ses comptes", conseille Maëlle Bernier. "Il faut montrer qu'on est un peu plus cigale que fourmi et montrer qu'on a un job régulier", poursuit-elle.

