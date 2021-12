Hiver : 3 recettes de salades par Cyril Lignac pour affronter le froid

L'hiver approche, le froid est là et toutes les raisons sont bonnes pour se retrouver autour de bons petits plats réconfortants. Souvent gras et lourds, exit les raclettes, fondues et gratins dauphinois, place aux salades qui ne sont pas exclusives au temps d'été. Le chef Cyril Lignac livre trois recettes de salades hivernales.

Les agrumes seront vos alliés de l'hiver, à mettre à souhait dans vos assiettes. Misez sur le pamplemousse corse pour accompagner des poissons fumés par exemple. La clémentine corse se mariera à merveille avec du saumon, accompagnez-les d'une vinaigrette à l'huile d'olive et au citron, un peu de jus d'orange, des petits croutons de pain et une salade de mâche. Le tour est joué !

Si vous êtes végétarien, vous pouvez optez pour une salade d'endives, cuites ou crues, selon vos goûts. Ajoutez-y des pommes Jazz, des morceaux de noix, un peu de comté ou de roquefort et une vinaigrette d'huile de noix avec de l'échalote, de la moutarde et un peu de cidre.

Et quoi de mieux qu'une salade chaude pour affronter l'hiver. Prenez quelques betteraves, épluchez-les et mettez-les dans du papier aluminium avec un peu de beurre et des herbes aromatiques. Enfournez-les à 180°C pendant 35 minutes dans une papillote. Une fois cuites, coupez-les en petits dés. Pour accompagner vos betteraves, préparez une vinaigrette avec du miel, de l'huile d'olive et du citron. Vous pouvez servir avec un poisson cuit à la vapeur.