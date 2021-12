Les astuces de Cyril Lignac pour une tartiflette facile et savoureuse

Florence, qui habite dans les Yvelines, aimerait cuisiner "une tartiflette" dans son nouveau four et savoir si elle peut ajouter du vin blanc dans la recette.

Faites d'abord revenir les oignons avec du beurre puis déglacez avec du vin blanc. Coupez les lardons ou la poitrine fumée et faites revenir le tout avec les oignons. Faites cuire des pommes de terre mitraille, "ce sont comme des pommes de terre grenailles", ajoute le chef, qui recommande de les plonger entières dans de l'eau.

Dans un plat à gratin, déposez les oignons, les pommes de terre, les lardons, des pousses d'épinards, les tranches de reblochon et on cuit au four à 220 degrés pendant 20 minutes. Cyril Lignac vous recommande de privilégier un reblochon avec la pastille rouge, "parce qu'il vient d'un même troupeau des alpages.

