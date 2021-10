Halloween : les recettes pour un menu original et délicieux pour toute la famille

Halloween se fête le 31 octobre. C'est l'occasion de passer une soirée à se faire peur devant un film ou une série, manger des sucreries et décorer une belle citrouille. Pour ajouter du délice pour cette fête, Liguori Lecomte, chef du site Cuisine AZ et auteur, dévoile son idée de menu dans Nous Voilà Bien ! avec des produits de saison.



Pour un "apéritif sanglant" pour les grands, Liguori Lecomte dévoile sa recette d'un cocktail très facile à faire. Dans un petit shooter, mélangez un petit peu de jus citron, un petit peu de vodka ou de gin. Ajoutez un petit trait de grenadine sur la paroi du verre pour que liquide tombe au fond du verre et ajoutez de la liqueur de crème de whisky. "Cette liqueur va un peu flotter sur le dessus du verre et vous aurez l'impression d'avoir un petit bout de cervelle qui flotte dans votre verre", explique le chef.

Pour une boisson sans alcool, vous pouvez réaliser le "cocktail du vampire", c'est-à-dire un Bloody Mary sans vodka. "Prenez du jus de tomate, du jus de citron, du tabasco et un peu de sel de céleri pour relever tout ça", ajoute Liguori Lecomte. Pour un apéritif spécial pour les enfants, mixez dans un blender deux boules de chocolat et de menthe avec du lait amande. Sur un verre transparent dessiner des motifs avec du chocolat fondu que vous placez ensuite au frigo deux minutes avant d'ajouter le milk-shake.

Et que cuisiner à base de citrouille ?

La citrouille est la star d'Halloween. "Traditionnellement, il y a les soupes de citrouille avec tous les restes de la courge, un bouillon de légumes ou de volaille", explique encore Liguori Lecomte. Ajoutez du lait de coco et quelques petites châtaignes ou marrons sortis du four avant la dégustation.

Liguori Lecomte propose aussi de cuisiner "un burger des Enfers". Pour se faire, faites un pain burger noir, ajoutez les ingrédients "classiques" d'un burger avec des piments. Si vous préférez une pizza maison, dessinez une araignée avec des anchois ou des olives noires sur votre garniture pour le côté Halloween.

Halloween peut être la bonne occasion pour déguster des insectes. "On en parle souvent comme une protéine d'avenir. Il y en a vraiment pour tous les goûts et franchement pour y avoir goûté ici et en Thaïlande, ce n'est pas aussi terrible qu'il n'y paraît. Je vous conseille des crickets ou des vers de farine grillés à ajouter sur une pizza ou un hot-dog. Ça pourrait très bien marcher à la place des oignons frits", décrit Liguori Lecomte.

Un crumble courge-chocolat pour le dessert

En dessert, essayez le crumble courge-chocolat. Pour cette recette, coupez du butternut en dés que vous faites cuire dans une poêle avec de la vanille pendant quelques minutes. Ajoutez des copeaux de chocolat et de la poudre d'amande à votre préparation puis enfournez à 200 degrés pendant 10 minutes. "C'est un dessert assez insolite pour les petits et les grands, et ça fait manger des légumes autrement", résume le chef.

Vous pouvez aussi faire des meringues avec 70g de blanc, 90g de sucre que vous mettez dans un batteur et vous fouettez bien. Réalisez des formes de petits fantômes et enfournez à 80 degrés pendant 2 heures et il ne vous restera plus qu'à décorer avec du chocolat.

Il y a aussi "le doigt de sorcière". Garnissez une pâte feuilletée de crème d'amandes, comme pour une galette des rois, ou des lamelles de pommes chauffées. Refermez le tout et décorez avec une amande qui fera l'ongle, faites les jointures des doigts avec un couteau sur la pâte et enfournez une dizaine de minutes et "vous avez des doigts de sorcières qui feront leur petit effet".