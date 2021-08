États-Unis : une bouteille de whisky offerte à Mike Pompeo activement recherchée

Qu'est devenue la bouteille de whisky de 5.800 dollars offerte par le Japon à l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo ? Le gouvernement américain tente de résoudre ce mystère depuis sa disparition.

Selon nos confrères du New York Times, des fonctionnaires japonais ont offert la fameuse bouteille au département d'État le 24 juin 2019. Le journal note que Mike Pompeo était en visite en Arabie saoudite à ce moment et qu'il n'est pas clair s'il a reçu le cadeau lui-même ou non. Les fonctionnaires de la Maison blanche ont le droit de conserver des cadeaux, à condition que leur valeur ne dépasse pas 390 dollars. Dans le cas contraire, ils doivent rembourser la différence.

Le New York Times cite des fonctionnaires anonymes affirmant que le gouvernement n'a jamais été payé pour la bouteille manquante. Le journal ajoute qu'il est inhabituel pour le département d'État de déclarer publiquement que l'on ignore où se trouve un objet. Un avocat de Mike Pompeo a déclaré que son client, qui a également été chef de la CIA, n'avait aucune connaissance du sort de la précieuse bouteille. Le mystère reste entier.