Cuisine : la recette simple et originale du croque-monsieur au Maroilles

Si vous n'avez pas le moral en ce week-end et que vous avez envie d'un bon plat qui ne vous demande pas des heures de cuisine, optez pour un croque-monsieur. Et un croque-monsieur original, comme le dévoile dans sa recette la cuisinière Sonia Ezgulian.

Il vous faudra 6 tranches de pain de campagne, 1 Maroilles, 30 g de vergeoise brune, 2 pincées de cannelle et 6 tranches de jambon cru. Sans oublier 40 cl de lait entier, 30 g de beurre doux + 20 g pour le pain et 30 g de farine blanche.

Commencez par préparer la béchamel. Dans une petite casserole, faites fondre le beurre, ajoutez la farine et le beurre et laissez cuire 2 minutes, en remuant sans cesse, sans coloration. Versez le lait froid, et portez à ébullition en fouettant pour éviter les grumeaux. Assaisonnez de sel, de poivre, et d’une pincée de noix de cannelle.

Beurrez très légèrement les tranches de pain de campagne au pinceau avec le beurre fondu. Recouvrez de fines lamelles de Maroilles, d'une tranche de jambon cru puis étalez une fine couche de sauce béchamel. Parsemez la béchamel de vergeoise brune et enfournez les croque-monsieur 10 minutes à 220°C.