Cyril Lignac partage sa recette gourmande de conchiglioni farcis au chèvre et aux épinards

Des conchiglioni farcis au fromage et aux épinards.

Les conchiglioni farcis aux épinard et au chèvre de Cyril Lignac

Les conchiglioni sont des grosses pâtes que l'on farcit le plus souvent avec une farce végétarienne ou à la viande. Si la recette la plus commune est réalisée avec des épinards et de la ricotta, Cyril Lignac propose sa version avec du fromage de chèvre.



Temps de préparation : 12 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

Pour 4 personnes

Les ingrédients

20 pâtes coquillages

200 g de fromage de chèvre frais

20 cl de crème liquide entière

300 g de pousses d’épinards (60g cuits)

1 gousse d’ail

100 g de beurre

1 morceau de 50g de parmesan

100 g de haricots verts

1 courgette

50 g de pignons de pin toastés

Huile d’olive

gros sel

Fleur de sel

Sel fin et poivre du moulin

Les étapes de la recette

Dans une casserole d’eau chaude salée, faites cuire les pousses d’épinards. Quand elles sont bien cuites, égouttez-les et plongez-les dans un bain d’eau glacée. Égouttez-les encore puis pressez-les à la main, déposez la pulpe d’épinards qui doit peser 60g dans le bol du mixeur.

Faites chauffer le beurre quelques minutes dans une poêle, pour qu’il prenne une couleur noisette, versez-le dans le bol du mixeur, ajoutez l’ail épluché et dégermé, la fleur de sel et commencez à mixer.

Taillez la courgette en tranches de 0,5cm de long puis en cube de 0,5 cm de côté. Équeutez les haricots verts, faites cuire les légumes à l’eau bouillante salée mais séparément. Quand ils sont cuits, égouttez-les et plongez-les dans un bain d'eau glacée. Gardez-les de côté. Taillez les haricots en petits tronçons de 0,5cm de long.

Dans une casserole d’eau chaude salée, faites cuire les pâtes 6 minutes. Sortez les pâtes sans les rincer, versez un trait d’huile d’olive pour éviter qu’elles ne se collent entre elles.



Préchauffez le four à 200°C.

Mélangez dans un saladier le fromage de chèvre avec la crème, assaisonnez, versez dans une poche sans douille ou laissez dans le saladier, mettez la farce dans les pâtes et déposez-les délicatement dans un plat. Râpez le parmesan au-dessus. Enfournez-les conchiglioni farcis pour 8 minutes.

Réchauffez les légumes dans un trait d’huile d’olive et 1 à 2 cuillères de condiment épinards. Versez 1 à 2 cuillères d’eau si c’est trop épais.

Sortez les pâtes du four, répartissez-les dans les assiettes, versez les légumes dessus avec la sauce. Parsemez de pignons de pin.

