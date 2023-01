Les secrets de Cyril Lignac pour une tarte fine aux pommes parfumée et savoureuse

Des pommes fondantes et caramélisées, une pâte fine et croustillante... La tarte aux pommes est un incontournable de la pâtisserie. Ce dessert simple, mais gourmand, est connu de tous mais Cyril Lignac vous livre les secrets de préparation de sa recette pour une sucrerie fine et très savoureuse.



Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 25 minutes

Pour 4 personnes

Les ingrédients

Pour la compote de pommes



2 pommes Fuji

2 bananes

30 g de sucre en poudre

12 g de gingembre frais

Le jus d’1/2 citron jaune non traité

50 g de miel





Pour la tarte

1 pâte feuilletée

2 pommes fuji

Quelques cuillerées de sucre cassonade

Les étapes de la recette

Pour commencer, préchauffez votre four à 190°C. Pour la compote, épluchez les pommes et les bananes, coupez-les en cubes. Pensez à bien retirer les pépins des pommes avant de déposer le tout dans une casserole avec le sucre, le miel, le jus de citron et le gingembre, râpé ou en morceaux, selon l’intensité que vous préférez. Surtout, n’oubliez pas de le retirer si vous le laissez entier quand vous mixerez la compote à la fin de la cuisson.

Laissez cuire doucement 25 minutes à couvert sur feu doux. Au terme de la cuisson, mixez dans un blender pour obtenir une compote lisse. Déroulez la pâte feuilletée sur une feuille de papier sulfurisée déposée sur une plaque à pâtisserie. Déposez un cercle en inox de 22 cm de diamètre sur la pâte et coupez autour à l’aide d’un couteau. Attention, il ne faut surtout pas appuyer sur le cercle pour couper la pâte. Déposez une seconde feuille de papier sulfurisé et une seconde plaque à pâtisserie avant d'enfourner pour 10 minutes.



Pensez à vérifier la cuisson dessous et sur les côtés. Sortez la pâte, qui doit être pâle, pas trop dorée, mais cuite. Laissez-la de côté sur la plaque. Ensuite, lavez et épluchez les deux autres pommes, coupez-les en deux, puis à l’aide d’une mandoline ou au couteau, taillez des tranches très fines.



Nappez de compote la pâte cuite à l’aide d’une spatule coudée sur une fine épaisseur. Déposer les lamelles de pommes en jolie rosasse, saupoudrez de sucre cassonade à travers une passette. Déposez la plaque au four et laissez cuire de nouveau 20 minutes. Au terme de la cuisson, déposez la tarte fine dans un plat et servez-la en part avant de passer à la dégustation.

