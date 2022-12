Cyril Lignac partage sa recette gourmande d'omelette norvégienne aux amandes

Avis aux amateurs d'omelette norvégienne. Pour changer de la recette traditionnelle composée de glace à la vanille recouverte de meringue, posée sur un fond de génoise, le tout flambé, Cyril Lignac propose d'ajouter des amandes dans la préparation. Voici la recette.

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 35 minutes

Pour 4 personnes

Les ingrédients

1 paquet de biscuits à la cuillère

200 g de glace vanille

100 g d’amandes concassées

4 blancs d’œufs bio

100 g + 230 g de sucre en poudre

20 g d’eau

50 g de jus de citron jaune

Les étapes de la recette

Dans une casserole, verser les 100 g de sucre et laisser caraméliser pour que ce soit de couleur ambrée, ajouter les amandes, mélanger pour les enrober. Déposer sur une seconde plaque. Laisser refroidir et ensuite concassez-les à l’aide d’un rouleau à pâtisserie dans un torchon propre ou d’une feuille de papier sulfurisé.

Déposer un emporte-pièce de 12 cm de diamètre sorti du congélateur 2 heures avant, sur la plaque recouverte d’une feuille de papier sulfurisé. Au fond, insérer les biscuits à la cuillère. Sortir la glace du congélateur, elle sera plus facile à manipuler. Ajouter à la cuillère la glace vanille sur les biscuits, parsemer généreusement d’amandes caramélisées. Redéposer au congélateur.

Dans une casserole, faites fondre à feu doux le reste du sucre avec l’eau et le jus de citron. Porter à ébullition et atteindre la température de 120°C à l’aide du thermomètre à sucre.

Monter les blancs d’œufs en neige dans la cuve du batteur jusqu’à ce qu’ils soient bien crémeux. Arrêter de les battre et faites couler le sirop à 120°C, puis continuer à les monter jusqu’à ce qu’ils refroidissent à vitesse moyenne.

Sortir le montage et napper de meringue pour former un dôme. À l’aide d’un chalumeau, colorer les côtés de la meringue. Verser le rhum dans une petite casserole, faites-le chauffer et flambez-le à l’aide d’une allumette craquée. Verser délicatement sans vous bruler sur l’omelette et attendre que le feu s’arrête. Couper en parts le gâteau.

