Cyril Lignac vous livre sa recette de canard à l'orange

Marre de préparer le même plat pour Noël ? Et si vous optiez pour le canard à l'orange ? Pour ce faire, Cyril Lignac vous propose une recette de magrets pour quatre personnes, mais si vous préférez un canard entier à rôtir, celle-ci reste la même.

Les ingrédients



250 g d’ailerons de canard ou volaille coupés en petits morceaux

1 gousse d’ail épluchée et dégermée

1 branche de thym frais

20 g de vinaigre de vin blanc

25 cl de jus d’orange frais

½ litre de bouillon de volaille (cube)

Huile neutre

15 g de beurre

2 magrets de canard

Sel fin et poivre du moulin

Les étapes de la recette

Étape 1, pour préparer la sauce

Dans une sauteuse chaude, verser un trait d’huile neutre

Déposer des ailerons de volaille coupés en petits morceaux

Laisser les colorer avec l’ail et le thym

Ajouter du beurre et colorer sur feu doux.

Déglacer au vinaigre de vin blanc

Laisser réduire

Ajouter du jus d’orange

Caraméliser la viande en laissant réduire légèrement puis verser le bouillon de volaille Laisser cuire

Étape 2

Dans une sauteuse, déposer une noix de beurre

Ajouter des carottes fanes épluchées et du cumin en graines, de l’ail, du thym, des oranges et citrons coupés en quartiers, un peu de vinaigre de vin et de l’huile d’olive

Assaisonner de sel et poivre

Laisser cuire quelques minutes puis déposer un couvercle et laisser cuire à feu très doux 8 à 10 minutes.

Étape 3

Couper les bords des magrets et quadriller le gras

Assaisonner de sel fin et de poivre du moulin

Dans une poêle chaude sans matière grasse, colorer les magrets des deux côtés à feu vif : en premier, le gras en aplatissant bien à l’aide d’une spatule, puis la chair

Retirer le surplus de gras dans la poêle

Continuer la cuisson, environ 4 minutes

Étape 4

Ajouter une noix de beurre dans les magrets en cuisson

Verser une cuillère à soupe de sauce à l’orange et caraméliser les magrets

Trancher finement ensuite les magrets.

Dans les assiettes chaudes, déposer les carottes, avec du jus de cuisson, les tranches de magrets, de la sauce à l’orange.

