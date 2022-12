Les conseils de Cyril Lignac pour préparer des huîtres gratinées pour les fêtes

À Noël, il existe plusieurs façons de déguster des huîtres. Il est possible de les manger crues avec une petite vinaigrette et des échalotes. Mais pour les amateurs ou pour une première dégustation, Cyril Lignac conseille de les proposer chaudes, avec un beurre wakamé et un peu de chapelure pour garder le côté iodé.

Pour un résultat moins iodé, Cyril Lignac conseille d'opter pour un beurre de marrons. Pour cela, prendre quelques marrons, les couper finement et les mélanger à de la chapelure et du parmesan, puis gratiner les marrons. Le goût des huitres sera alors plus sucré.

Cette recette peut aussi être réalisée avec des moules, ou un autre coquillage, des Saint-Jacques par exemple.

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 4 à 6 minutes

Pour 4 personnes

Les ingrédients :

12 huitres creuses numéro 3

50 g de beurre pommade

5 g de wakamé

24 g de lamelles de truffe noire

Gros sel de Guérande

Quelques tranches de pain frais

Les étapes de la recette :

Préparer le beurre de wakamé avec du beurre et du wakamé réhydraté et haché - ou du persil haché pour un goût moins iodé. Former ensuite un rouleau que vous enroulez dans un film alimentaire, plus facile à couper et à déposer sur l’huître.

Ouvrer les coquillages, huitres ou autre et retirer bien les coquilles, pour les Saint-Jacques, ne laisser que la noix accrochée à la coquille.

Préparer un lit de gros sel et mettre les coquillages dessus pour qu’ils tiennent droit. Et par-dessus, déposer une tranche de beurre. Vous pouvez ensuite parsemer de chapelure.

Déposer au four à 200°C en grill quelques minutes.

Si vous avez des truffes, ajoutez quelques lamelles et surtout, servez une tranche de pain grillé en accompagnement.

