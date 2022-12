Cyril Lignac partage sa recette de koulibiac au saumon

Si vous ne savez pas quoi servir à vos proches pour les fêtes de fin d'année, Cyril Lignac vous propose de cuisiner un koulibiac, un plat russe avec du poisson, généralement du saumon, du riz, des œufs, dans une pâte feuilletée. Une recette hivernale, gourmande et conviviale. Voici la recette dans son intégralité :

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 35 minutes

Pour 4 personnes

Les ingrédients pour le plat



500 g de saumon frais

100 g de riz basmati cuit froid

180 g de champignons de Paris

20 g de beurre

1 oignon

4 œufs

3 cuillères à soupe de persil haché

2 cuillères à soupe d’aneth hachée

1 jaune d’œuf

1 cuillère à soupe d’eau

1 rouleau de pâte feuilletée

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Les ingrédients pour la sauce

1 échalote

150 g de beurre doux

5 cl de vin blanc

1 jus de citron jaune

Sel fin et poivre

Les étapes de la recette



Commencez par préchauffer le four à 220°C, puis taillez le saumon en cubes et réservez-les dans une assiette. Équeutez les champignons, lavez-les puis taillez-les en petits cubes avant de les déposer dans un saladier. Plongez les œufs dans une casserole d’eau bouillante et laissez-les cuire 10 minutes. Égouttez-les, plongez-les dans un bain d’eau glacée puis écalez-les et coupez-les en morceaux. Cuisez le riz à l’eau bouillante légèrement salée.

Dans une poêle, versez un trait d’huile d’olive et les cubes de champignons avant de les saler et de les cuisiner quelques minutes. Ensuite, déposez une noix de beurre, mélangez et donnez une légère coloration. Ajoutez l’oignon ciselé, mélangez et continuez à cuire quelques minutes avant de verser le riz cuit sans coloration. Versez dans un saladier avant de mélanger ¾ des herbes hachées dans la préparation.

Sur la première pâte feuilletée, déposez les œufs durs bien au centre et déposez par-dessus sans mélanger la préparation de champignons puis ajouter les cubes de saumon avant d'assaisonner de sel et poivre. Parsemez-les herbes restantes sur le dessus. Dorez au jaune les bords de la pâte et refermez le feuilleté puis soudez-le fermement. Rabattez les côtés pardessus, retournez le feuilleté et déposez-le sur une plaque perforée. Enfournez au four chaud 20 minutes.

Pendant la cuisson du saumon, versez l’échalote ciselée avec le vin blanc dans une casserole, ajoutez le beurre coupé en petits cubes. Montez au fouet en faisant attention de ne pas faire tomber ni trancher le beurre pour qu'il reste bien mousseux. Versez quelques gouttes de jus de citron et l'assaisonnement.

Sortez du four le feuilleté, coupez-le en tranches et le servez votre Koulibiac avec le beurre blanc.

