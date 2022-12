Cyril Lignac partage sa recette du Wellington de légumes

Envie de Légumes ? Cyril Lignac vous propose de réaliser un délicieux Wellington de légumes.



Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 25 minutes

Pour 4 personnes

Les ingrédients

1 pâte à tarte de 25 cm de diamètre

1 pâte à tarte de 28 cm de diamètre

1 œuf + 1 jaune d’œuf

Pour les légumes

¼ de courge potimarron épluché et coupés en dés

2 oignons épluchés et émincés

200 g de feuilles d’épinards fondus au beurre (passés à la poêle)

30 g de châtaignes sous vide et coupées en cubes

200 g de champignons lavés et coupés en quartiers

1 cuil. à soupe de pignons de pins toastées

2 cuil. à soupe de raisins secs

½ litre de bouillon de volaille (cube)

50 g de beurre

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Les étapes de la recette



Généralement le Wellington, est fait avec de la viande de bœuf, vous pouvez aussi le faire qu’aux légumes.

Étape 1

Préchauffer le four à 190°C.

Dans une sauteuse chaude, verser un trait d’huile d’olive puis les dés de courge, assaisonner de sel et poivre, laisser colorer légèrement puis verser 3 cuillères à soupe de bouillon de volaille. Laisser cuire 5 à 6 minutes sur feu doux.

Étape 2

Dans une poêle, verser un trait d’huile d’olive, ajouter le beurre, ajouter les oignons, laisser suer avec une légère coloration, ajouter les châtaignes en morceaux, ajouter les champignons, assaisonner de sel et poivre, mélanger et cuire quelques minutes, verser 2 cuillères à soupe de bouillon, cuire doucement jusqu’à ce que le liquide soit évaporé et ajouter les raisins, les pignons. Ajouter cette préparation à la courge et mélanger délicatement.

Étape 3

Déposer sur la plaque à pâtisserie, la pâte de 25 cm de diamètre et déposer la moitié des épinards, par-dessus les légumes cuisinés, le tout en couronne, ajouter pour recouvrir le reste des épinards, napper les bords du cercle avec de l’œuf et jaune battus.

Étape 4

Déposer la seconde pâte sur les légumes en collant les bords extérieurs et les bords intérieurs. À l’aide d’un verre ou d’un emporte-pièce de petite taille, emporte piècer le centre de la couronne, retirer la pâte et foncer les bords intérieurs et extérieurs à l’aide d’une fourchette. Napper de mélange d’œuf et tracer des dessins sur la couronne avec l’envers de la lame d’un couteau.

Étape 5

Enfourner 30 minutes.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info