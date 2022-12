Cyril Lignac partage ses conseils pour réaliser un wok de légumes croquants

À l'origine, le wok servait à faire sécher les grains en Chine, où il a fait son apparition. Il est désormais utilisé un peu partout dans le monde pour faire sauter et revenir toutes sortes de préparations. Cyril Lignac vous propose une recette à base de légumes de saison.

Temps de préparation : 30 minutes

Temps de cuisson : quinoa 15 minutes / légumes : 20 minutes

Pour 4 personnes

Les ingrédients

2 carottes épluchées

1 oignon épluché

2 pommes de terre épluchées

1 brocoli ou 1 chou-fleur

1 sucrine ou salade

1 c. à s. de sauce soja

1 c. à café de miel

1 c. à s. de vinaigre de vin

Huile d’olive

100 g de quinoa

2 œufs entiers

Gros sel

Cacahuètes grillées salées concassées

Les étapes de la recette

Dans une casserole d’eau salée, verser le quinoa et laisser cuire 15 minutes. Au terme de la cuisson, ne le rincez pas. Garder de côté.

Ciseler l’oignon, faire chauffer le wok ou la sauteuse, verser un trait d’huile d’olive, ajouter l’oignon, laisser cuire, mélanger mais sans caramélisation. Pendant ce temps-là, couper les carottes en 2 dans la longueur puis en rondelles de 0,5 cm et les pommes de terre en deux dans la longueur et en rondelles fines de 0,5 cm. Ajouter les carottes et les pommes de terre à la cuisson des oignons, mélanger et ajouter un filet d’huile d’olive. Mélanger de

nouveau. Ajouter un peu d’eau et couvrir. Laisser cuire.

Couper les brocolis et les chou-fleurs en petits morceaux, ajouter au mélange dans le wok et laisser cuire encore 10 minutes. Couper la sucrine ou une autre salade en fines lamelles de 0,5 cm de large. Réserver de côté.

Dans le petit bol, mettre la sauce soja, le miel et le vinaigre de vin, bien mélanger. Déglacer le wok de légumes avec la sauce, puis le quinoa. Battre en omelette l’œuf, verser dans une passette au-dessus du wok de légumes et mélanger les légumes.

Déposer les légumes dans les assiettes, ajouter de la sucrine et parsemer de cacahuètes, et de quelques feuilles de coriandre.

