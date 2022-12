Cyril Lignac partage sa recette pour un carpaccio de dorade aux baies roses et citron

La recette de Cyril Lignac pour un carpaccio de dorade aux baies roses et citron

Envie de poisson ? Cyril Lignac vous propose de réaliser un délicieux carpaccio de dorade, accompagné de baies roses et de citron.

Temps de préparation : 20 minutes

Pour 4 personnes

Les ingrédients

600 g de dorade sans la peau

Huile d’olive

2 jus de citron jaunes non traité

1 cuil. à café de baies roses en poudre

Quelques brins d’aneth fraiche

1 botte de ciboulette

Fleur de sel

Pour les blinis

60 g de farine

60 g de farine de sarrasin

2 œufs

½ sachet de levure chimique

30 g de sucre en poudre

15 cl de lait entier

Huile neutre

Sel fin

Les étapes de la recette

Étape 1

Mélanger les deux farines dans un saladier. Ajouter la levure, la moitié du sucre et une pincée de sel. Mélanger les 2 jaunes d’œufs avec le lait. Ajouter dans le mélange précédent.

Monter les blancs avec 25 g de sucre et mélanger délicatement avec le reste. Laisser reposer la pâte, le temps de faire le carpaccio.

Étape 2

Tailler le poisson en fine tranches. Déposer dans un grand plat.

Verser dans un saladier, les jus, l’huile d’olive. Ciseler la ciboulette, réserver-la dans un petit bol à part.

Étape 3

Dans une poêle comme une crêpière, passer à l’aide d’un papier un peu d’huile et déposer des cuillères de pâte à blinis puis laisser les cuire jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés et retourner les pour continuer la cuisson. Déposer ensuite dans un plat. Napper de sauce le poisson. Parsemer de fleur de sel, ajouter de la baie rose en poudre, la ciboulette et les pluches d’aneth.

