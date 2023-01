Cyril Lignac explique comment réaliser une crème caramel gourmande et fondante

Petit plaisir qu'on ne prépare plus vraiment chez soi, à la main, la crème caramel est un dessert incontournable. Très simple à réaliser, on l'achète pourtant le plus souvent en supermarché, alors qu'elle ne nécessite que peu d'efforts pour sa préparation.

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 1 heure

Pour 4 personnes

Les ingrédients

90 g de caramel au beurre salé

20 ml de lait

2 jaunes d'œuf 20 g de sucre

20 g de farine

100 g de beurre

Les étapes de la recette

Pour un caramel "à sec", dans une casserole, ajoutez du sucre et faites chauffer. Dès qu'il caramélise, rajoutez de nouveau du sucre, puis répétez cette étape jusqu'à avoir la quantité désirée. Ainsi, vous pouvez choisir la couleur et la température que vous souhaitez.

Prenez vos récipients et versez-y au centre votre caramel. N'ajoutez pas trop de caramel pour que votre préparation en ne soit pas trop sucrée. Dans un saladier, ajoutez les jaunes d'œufs puis fouettez avant d'incorporer le sucre. Vous pouvez aussi ajouter de la vanille et de la fève de tonka pour donner un bon goût à votre préparation. Additionnez à tout cela votre lait et mélangez.

Versez la préparation dans vos récipients. Placez-les ensuite dans un plat où vous réaliserez un bain-marie en mettant de l'eau dans le plat avant de recouvrir le tout de papier sulfurisé. Cuisez la préparation une heure à 160°C, pour que la crème soit moelleuse. Démoulez avant de servir. Bon appétit !

