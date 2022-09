Cyril Lignac explique comment améliorer son gratin de pâtes familial

C'est le plat réconfortant par excellence. Le gratin de macaronis est "le plat de famille", explique Cyril Lignac. "On fait des pâtes, il en reste, on fait un gratin de macaronis avec une petite béchamel", détaille le chef. Mais ce matin, Cyril Lignac souhaite nous faire part d'une recette un peu plus complexe pour changer de "celui que l'on mange tous".

Pour réussir un gratin de macaronis original l'été :

- on mélange les pâtes cuites avec une bonne sauce tomate

- on met un peu de parmesan dessus

- on grille au four ensuite

Pour réussir un gratin de macaronis lorsqu'il fait un peu plus froid :

- on mélange les pâtes avec une bonne béchamel

Si l'on est un peu plus gourmand, voici une autre recette avec une sauce Mornay:

- on mélange la béchamel et le jaune d'œuf avec du comté, gruyère de Suisse et c'est encore meilleur.

- terminer avec un peu de chapelure dessus.

- prendre des aubergines pour les faire cuire au four.

- faire un petit caviar d'aubergines.

- prendre des champignons de Paris pour les couper.

- les faire sauter avec un peu d'ail et de persil.

- mixer le tout et ça donne une duxelle de champignons.

- mélanger la duxelle de champignons avec le caviar d'aubergines.

- cuire les macaronis d'un côté.

- dans le plat à gratin familial, mettre les macaronis puis mélanger aubergines et duxelle de champignons avec de la béchamel ou de la sauce Mornay.

- ajouter chapelure et/ou fromages.

- cuire 190°C pendant 25 minutes

Le conseil du chef :

"C'est encore meilleur parce qu'on a la gourmandise ! ", glisse le chef. "Et on y va, on remonte jusqu'à la hauteur du plat. Et puis ensuite, il y a deux écoles, soit on met le gruyère et le fromage soit on met un peu de chapelure. Moi j'aime bien parce que du coup ça croustille un peu. Ça donne un peu de texture", conseille avec gourmandise Cyril Lignac.

