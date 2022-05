Linguine alle vongole : la succulente recette des pâtes aux palourdes

C'est possible de cuisiner un bon plat de pâtes et d'obtenir un plat raffiné. Dans l'émission Nous Voilà Bien, Flavie Flament reçoit Simone Zanoni, qui dévoile une succulente recette de linguine alle vongole ou pâtes aux palourdes.

Pour 4 personnes, il vous faudra :

400 g de linguine

1,5 kg à 2 kg de vongole (palourdes)

1 tête d’ail

1 botte de persil plat

1 petit piment frais

1 citron

Huile d’olive

1 verre de vin blanc

Gros sel marin



La recette

1. Mettez les vongole dans une bassine et secouez énergiquement pour retirer le sable. Mettez-les ensuite à dégorger. Tapez doucement les vongole sur le fond de l’évier (s’il est en métal) ou une plaque en fer pour pouvoir sélectionner les bonnes : elles s’ouvriront si elles sont pleines de sable, vides ou cassées ; éliminez-les. Mettez les coquillages dans une grande bassine et couvrez-les d’eau salée, à raison de 21 g de gros sel par litre d’eau. Laissez-les dégorger ainsi 2 ou 3 heures.2. Lavez-les ensuite dans plusieurs eaux pour éliminer le sable et le sel en excès.3. Faites chauffer 1 cuil. à soupe d’huile d’olive dans une grande casserole à feu très vif. Ajoutez les tiges du persil et 3 gousses d’ail pelées et coupées en deux. Quand l’huile fume, jetez-y les vongole, arrosez de vin blanc et couvrez la casserole, puis laissez cuire de 2 à 3 minutes.4. Retirez les vongole de la casserole avec une araignée, et filtrez le jus à travers de l’essuie-tout pour éliminer tout résidu de sable. Réservez le jus filtré et décortiquez les vongole, en faisant attention à ne pas laisser de morceaux de coquille.5. Faites bouillir de l’eau (pas trop salée, car les coquillages le sont déjà : 2 g par litre d’eau suffisent) pour la cuisson des pâtes. Faites chauffer 1 cuil. à soupe d’huile d'olive dans une poêle à fond arrondi et faites-y revenir et dorer 2 gousses d’ail écrasées au presse-ail, puis ajoutez la moitié de jus des palourdes.

Cette recette est issue du livre de Simone Zanoni Pasta, Pasta, Pasta, aux éditions Michel Lafon.

