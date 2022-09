Cyril Lignac partage sa recette de brownie fondant aux cacahuètes

Le brownie est un gâteau au chocolat traditionnel des États-Unis, très facile à réaliser. Le dessert a été inventé le chef d'un hôtel à Chicago. La légende dit qu'une femme, en Nouvelle-Angleterre, a créé ce gâteau en oubliant de mettre la levure.

Les ingrédients de la préparation :



- 300 g de chocolat noir

- 2 œufs

- 150 g de sucre

- 40 g de farine

- 1 pincée de sel

- Des cacahuètes

Les étapes de la recette :

Préchauffer le four à 180°C. Déposer une feuille de papier sulfurisé dans un moule. Faire un mélange des œufs, de 150 g de sucre, de 300 g de chocolat fondu, 40 g de farine, une pincée de sel, et bien sûr des cacahuètes, pour obtenir une sorte de pâte. Mettre cette dernière sur le papier sulfurisé. Laisser cuire 40 minutes, ou seulement 30 si on aime le brownie bien coulant.

Avant de déguster le brownie, sortir le papier du moule puis couper le brownie au couteau, ou bien le manger à la cuillère.

