Les Saint-Jacques façon Suzette de Philippe Mille

Temps de préparation : 15 min



Ingrédients pour 4 personnes :

8 noix de Saint-Jacques

4 petites carottes

15 cl de jus d’orange

4 cl de Grand Marnier ou de Cointreau

1 cuillère à café de curry

Quelques pistils de safran (optionnel)

Un peu de purée de carotte (optionnel)

Déroulé de la recette :



Taillez les carottes en petits bâtonnets de 2 cm de longueur environ et faites-les revenir dans une casserole avec un peu d’huile d’olive, quand elles commencent légèrement à colorer, ajoutez les Saint-Jacques. Il s’agit simplement de les marquer à l’extérieur, pas de les cuire. Comptez 15/20 secondes de chaque côté à feu vif.



Retirez les Saint-Jacques, déglacez au cointreau et flambez. Ajoutez le jus d’orange, le safran, le curry et laissez réduire un peu à petit bouillon. Vous pouvez ajouter un peu de purée de carotte pour épaissir la sauce (une cuillère à soupe de purée pour bébé fonctionne très bien). Baissez le feu, remettez les Saint-Jacques, ajoutez une noix de beurre en remuant la casserole pour "monter la sauce", puis un filet d’huile d’olive.



Dans des assiettes creuses, déposez les Saint-Jacques, les carottes, et arrosez d’un peu de sauce. C’est prêt.

